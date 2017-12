Sylwester z Nicolą Palladinim w Centrum Kongresowym UP

Co Gdzie Kiedy. Fundacja Rozwoju Kultury ArtBiz i Centrum Kongresowe UP zapraszają na dwa wyjątkowe koncerty sylwestrowe Vigilia Di Capodanno z udziałem znakomitego włoskiego aktora i piosenkarza Nicoli Palladiniego. Występy odbędą się 31 grudnia o godz. 17 i 20 w siedzibie Centrum Kongresowego.

To będzie prawdziwy Sylwester we włoskim stylu. W czasie ponad godzinnego koncertu Palladini zaprezentuje muzyczną opowieść dla której kanwą jest życie świetnie znanego wszystkim Marino Mariniego – niezapomnianego wykonawcy m.in. ballady "Nie płacz kiedy odjadę". - Wraz z Nicolą i jego zespołem odbędziemy podróż przez trzy dekady XX wieku. Odwiedzimy "Małą Italię" w Stanach Zjednoczonych, zadymione salki kabaretów Neapolu i Rzymu oraz wpadniemy na chwilę do Paryskiej Olimpii - twierdzą organizatorzy.

W czasie koncertu usłyszymy m.in.: "Tu vuo fa l'americano", "L'Italiano", "Azzurro", "Marina", "O sole mio", "Love in Portofino", "Volare", "Mamma", "Guarda che luna", "Guaglione", "Criminal Tango" czy "Nie płacz kiedy odjadę" a także wiele, wiele innych.

Bilety na koncerty kosztują od 70 do 100 zł. Wejściówki można nabywać m.in. za pomocą platformy KupBilecik.pl.