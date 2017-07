Szkoła przyszłości, czyli co czeka nasze dzieci? Dyskusja

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza (ul. Lwowska 12) zaprasza na dyskusję pt. Szkoła przyszłości, czyli co czeka nasze dzieci? Wydarzenie odbędzie się 25 lipca o godz. 19.

- Postęp technologiczny jest wszechobecny. Dostęp do informacji i wiedzy stał się powszechny i tak nieograniczony, że coraz częściej trudnością jest wyszukanie tego, co potrzeba w gąszczu bezwartościowego śmiecia. Jak będą się uczyć nasze dzieci i wnuki, w jakim świecie przyjdzie im żyć? Zapraszamy do dyskusji - zachęcają organizatorzy.

W trakcie trwania spotkania można dokonywać wypożyczeń z Niepublicznej Biblioteki Fantastycznej im. Stanisława Lema.

Spotkanie poprowadzą Krzysztof Księski i Paweł Litwinczuk. Wstęp wolny.