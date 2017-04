Do 23 kwietnia potrwa nabór kandydatów na wolontariuszy, którzy będą pomagać przy organizacji tegorocznej Nocy Kultury (3/4 czerwca).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową nockultury.pl, gdzie dostępny jest szczegółowy formularz. Można w nim od razu zaznaczyć, przy czym chciałoby się pomagać.

Co jest do wyboru? Można się przydać przy obsłudze punktów informacyjnych, gdzie rozdawane będą foldery z programem. Można pomagać przy obsłudze scen i garderób, zapewnić wsparcie techniczne, pomóc przy instalacji wystaw, kręceniu materiałów wideo, albo pracować przy zajęciach dla najmłodszych. Nie trzeba się ograniczać do jednej kategorii, można wybrać sobie więcej zajęć, byle tylko mieć na nie czas.

W formularzu kandydaci mogą też zaznaczyć, ile czasu są w stanie poświęcić na bycie wolontariuszem Nocy Kultury 2017. Szkolenia dla osób, które zostaną zakwalifikowane, rozpoczną się po 7 maja. Osoby mające pytania do organizatorów mogą je nadsyłać mailem (wolontariat@warsztatykultury.pl).

Przy Nocy Kultury mogą też pomagać osoby niepełnoletnie, ale muszą mieć pisemną zgodę rodziców.