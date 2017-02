Targi Edukacyjne w Lublinie. Program

Targi, które odbędą się 16 i 17 lutego, to ponad 100 wystawców. Wśród nich uczelnie m.in. z Lublina, Warszawy, Krakowa i Wrocławia oraz szkoły średnie z Lublina. W poprzedniej edycji udział wzięło ok. 9,5 tys. zwiedzających – przede wszystkim gimnazjalistów i maturzystów.

– Targi to z jednej strony doskonały czas na zapoznanie się z bardzo różnorodną ofertą edukacyjną uczelni i szkół średnich. Z drugiej – wspaniała okazja do prezentacji osiągnięć uczniów i nauczycieli. Do wartościowych rozmów, spotkań i wymiany doświadczeń – podkreśla Ewa Kołodyńska-Cioczek, kierownik projektu. – Przede wszystkim to ogromne wsparcie dla młodych ludzi, którzy stoją przed jednym z pierwszych poważnych wyborów życiowych – dodaje.

Ci, którzy lubią majsterkować przy samochodzie, interesują się pracą mechanika, będą mogli zajrzeć do amerykańskiej szkoleniowej ciężarówki Show Car. Po raz drugi na targach powstanie też Lubelska Strefa Zawodów, wspólna inicjatywa Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz publicznych szkół zawodowych z Lublina. Na swoich stanowiskach stawią się m.in. przyszli kucharze, stolarze, ogrodnicy, mechanicy. To doskonała okazja, żeby wypytać o wymagania, kwalifikacje i możliwe miejsca pracy po ukończeniu nauki.

Dla uczniów, przed którymi matura z matematyki, zaplanowano wykład Dariusza Kulmy, nauczyciela matematyki, pasjonata nauczania. Będą wskazówki odpowiedzi na pytania: jak się uczyć, jak powtarzać, by powtarzać skutecznie, co pomaga, a co przeszkadza w nauce, jak wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji.

Ważnym punktem programu Targów Edukacyjnych będą występy utalentowanych uczniów z lubelskich szkół. W tym roku specjalny koncert zagra Daniel Koszyk, uczestnik Must Be The Music. Na scenie odbędą się także m.in.: pokaz cheerlederek, występ orkiestry dętej, pokaz stylizacji karnawałowych.

CZWARTEK | 16 lutego

10:00-10:30



Uroczyste otwarcie targów (hala C, scena)

Ogłoszenie wyników w konkursie "Wygraj kurs na prawko"



11:00-12:00





Jak zdać maturę z matematyki? – wykład motywacyjny dla maturzystów .(sala konferencyjna B1, parter)

– wstęp wolny

Organizator: Firma Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT



Wykład skierowany do uczniów (szczególnie maturzystów), pełny porad i odpowiedzi na pytania, jak się uczyć, jak powtarzać, by powtarzać skutecznie, co pomaga, a co przeszkadza w nauce, jak wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji

12:30-13:30







13:30



Lekcja kariery międzynarodowej: STUDIA W ANGLII? YES YOU CAN! (prezentacja otwarta, sala konferencyjna B1, parter)

– wstęp wolny

Organizator: Firma OXFORDON Studia w Anglii



Ogłoszenie wyników w Konkursie Targowym „Forma promocji targowej”, (scena, hala C) 14:00-15:00

Wykład pn. „Proces adaptacyjny młodzieży cudzoziemskiej w warunkach polskiej szkoły na przykładzie Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie” (sala konferencyjna B1, parter)

Prowadzi Henryk Dudziak – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie



9:00 – 16:00



NOWOŚĆ! Show Car – WARSZTAT ON LINE ( hala C)



W szkoleniowych ciężarówkach Show Car prowadzone są m.in. zajęcia z zakresu diagnostyki komputerowej, dotyczące silnika, skrzyni biegów, pneumatyki, turbosprężarek i akumulatorów

PIĄTEK | 17 lutego