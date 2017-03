Targi LUBDOM i Targi Mieszkań i Nieruchomości w Lublinie

Nowa odsłona – budownictwo, aranżacje, ogród

Wszyscy, którzy chcą zmienić coś w swoim wnętrzu podczas Targów LUBDOM znajdą meble, dekoracje, oświetlenie oraz dodatki i akcesoria (szkło, ceramika, tekstylia). Z kolei oferta dla ogrodu obejmuje rośliny ozdobne, krzewy, cebulki, kwiaty, architekturę ogrodową, altany, projekty ogrodów i meble ogrodowe. Niezmiennie już nie może zabraknąć produktów i usług kluczowych w pracach budowlanych i remontowych, m.in.: elementów konstrukcyjnych, ścian i elewacji, materiałów i chemii budowlanej, instalacji (sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych), stolarki otworowej (drzwi, okien, bram, fasad), usług i doradztwa budowlanego, dachów, systemów wykończeniowych czy rozwiązań z zakresu bezpiecznego oraz inteligentnego domu.

Testy narzędzi, pokazy dekarskie, konkurs sztuki zduńskiej, porady fachowców

Dla tych wszystkich, którzy rozważają kupno własnego zestawu narzędzi budowlanych, wspólnie z partnerami, przygotowaliśmy Salon Narzędziowy ASMET. W tej strefie samo-dzielnie wypróbujesz najnowsze narzędzia i urządzenia światowych potenta-tów. Swój udział zapowiedziało już 18 producentów: Bosch, DeWalt, Stanley, Profix, Makita, Hitachi, Lange, Luna, Irwin, Wiha, Fisher, Airpress, Derda, Adiam, Rubi i Toya, Wagner-Service, Zolwro. Nie zabraknie też innych atrakcji: zespół dekarzy zaprezentuje montaż dachu pokazując najdrobniejsze szczegóły i detale, które odgrywają kluczową rolę w późniejszej eksploatacji, zaś podczas konkursu sztuki zduńskiej będzie można śledzić zmagania czterech drużyn z różnych rejonów Lubelszczyzny. Specjaliści z dziedziny parkieciarstwa opowiedzą o technologiach stosowanych w montażu podłóg drewnianych, najczęstszych błędach, doborze materiałów. Podczas Targów będzie można skorzystać również z bezpłatnych porad rzeczoznawcy Stowarzyszenia Parkieciarzy Polskich, zaś w niedzielę (26 marca 2017) obejrzeć na żywo pokaz barwienia podłóg drewnianych olejami koloryzującymi oraz pielęgnacji podłóg olejowanych.

Olimpijskie zmagania

Podczas Targów LUBDOM odbędzie się ogólnopolski finał Olimpiady ,,Buduj z Pasją”, która przeznaczona jest dla szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych oraz dla techników o specjalności budowlanej. W finale weźmie udział 16 dwuosobowych drużyn. Młodzi fachowcy będą rywalizować o miano najzdolniejszych adeptów sztuki budowlanej w Polsce. 24 marca (piątek) w godz. 14.00 – 17.00 finaliści wykonają zadania w dwuosobowym zespole, na stanowisku roboczym według załączonej dokumentacji. Zakończenie olimpiady odbędzie się 25 marca (sobota) o godz. 12.30. Organizatorem Olimpiady jest Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” przy współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie i Targami Lublin S.A.

Budownictwo i rynek nieruchomości okiem ekspertów

Targi to nie tylko część ekspozycyjna. To także czas na zdobycie nowej wiedzy. Podczas wykładów i konferencji eksperci opowiedzą m.in. dlaczego warto zadbać o zieleń wokół domu, co oznacza sformułowanie „dobry deweloper”, budownictwie pasywnym, rynku nieruchomości w Lublinie czy doborze kredytu hipotecznego do własnych potrzeb.

Targi Mieszkań i Nieruchomości

Targi Mieszkań i Nieruchomości skierowane są do wszystkich, którzy chcą posiadać wła-sny dom czy mieszkanie, ale również dla osób zainteresowanych inwestycjami w budynki czy lokale. W tym roku swoją ofertę zaprezentują wiodący projektanci domów, dewelo-perzy, banki, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Wśród Wystawców znajdują się m.in.: Archeton, Archi-Projekt, Archon+, Agencja Mienia Wojskowego, Bank PEKAO SA, Big City Broker, Danwood, Big City Development, Finance Atelier, Inwestor Development, Inwestor Dom, M.M. Bujak, Mennica Wrocławska Grupa Goldenmark, Moderna-House, Phinance, Solid House, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RZEMIEŚLNIK-BIS, Ultima Credits, Wikana, Wodrol Inwestycje, Wolf System. Zwiedzający będą mogli uzyskać informacje o najnowszych trendach i najciekawszych inwestycjach z rynku pierwotne-go i wtórnego. Targi są również okazją do konsultacji ze specjalistami rynku nierucho-mości.

Targi Obróbki Drewna, Technologii i Komponentów dla Meblarstwa LUBDREW

Targi LUBDREW skierowane są do profesjonalistów z branży drzewnej, m.in.: właścicieli i pracowników tartaków, składów drewna, zakładów obróbki drewna, zakładów stolarskich, parkieciarskich, meblarskich. Trwające 3 dni spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, informacji oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Wśród prezentowanych produktów znajdą się m.in.: maszyny i urządzenia do obróbki drewna, maszyny i oprogramowanie dla przemysłu tartacznego, narzędzia ręczne i elektronarzędzia, maszyny i urządzenia dla przemysłu meblarskiego.

24 marca, godz. 12.00 – 19.00, piątek wstęp wolny

25 marca, godz. 10.00 – 18.00

26 marca, godz. 10.00 – 17.00