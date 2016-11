Targi Ona i On Ślub Studniówka Karnawał w Lublinie

W sobotę i niedzielę 26-27 listopada Targi Lublin zapraszają na Targi Ona i On Ślub Studniówka Karnawał.

Targi Ona i On Ślub Studniówka Karnawał pozwolą na właściwe przygotowanie nawet najbardziej wymagającym osobom.

Ogromne możliwości w każdej sferze związanej ze ślubem mogą przyprawić o zawrót głowy. Na targach można porównać oferty, porozmawiać ze specjalistami i podjąć trafne decyzje bez niepotrzebnych nerwów. Można cieszyć się nadchodzącym weselem, balem czy studniówką.

Na Targach Ona i On zaprezentuje się około 100 firm. Suknie ślubne, garnitury, sale weselne, catering, samochody do wynajęcia, zespoły muzyczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, jubilerzy, biura podróży, specjaliści od zdjęć i filmów, cukiernicy i organizatorzy wydarzeń. I to nadal nie wszystko.

Na zwiedzających czekają konkursy, w których wygrać można między innymi: wycieczkę do Paryża, suknię ślubną, garnitur, sesje fotograficzną.

Impreza odbędzie się w sobotę w godz. 10-18 i niedzielę w godz. 10-17.

Bilety: normalny - 10 zł, ulgowy - 8 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży od 7 do 18 lat, emerytom i rencistom), bilet dla par - 15 zł. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.

Więcej informacji na stronie onaon.targi.lublin.pl