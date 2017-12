Targi Sadownicze Best Berries w Targach Lublin

Co Gdzie Kiedy. W dniach 7-8 grudnia Lublin stanie się polską stolicą sadownictwa. W tym okresie w siedzibie Targów Lublin przeprowadzone zostaną prestiżowe Targi Sadownicze Best Berries.

Targi Best Berries to największa w Polsce impreza poświęcona uprawie owoców miękkich. - Dwudniowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do odbycia spotkań w gronie profesjonalistów, zasięgnięcia porad na temat najnowszych technologii stosowanych w sadownictwie, a także możliwością do poszerzenia wiedzy na temat zwiększenia jakości, ochrony i opłacalności upraw - twierdzą organizatorzy.

W ramach imprezy zaprezentuje się ponad 100 wystawców z całej Europy. Nowością w tym roku będzie Salon Utrzymania Zieleni, czyli konferencja dotycząca Pasów Przydrożnych Województwa Lubelskiego. Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie szczególnie pracowników urzędów gmin, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wydziałów zieleni.

W czwartek, 7 grudnia, odbędzie się konferencja "Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich", składająca się 6 wykładów, skupiających się wokół optymalnego odżywienia malin, produkcji owoców malin w różnych systemach, opłacalności produkcji, a także różnej reakcji nowych i sprawdzonych odmian malin na nawożenie.

Z kolei w piątek przeprowadzona zostanie I Wschodnia Konferencja Truskawkowa. Wystąpią profesjonalni prelegencji z precyzyjnie dobranymi tematami. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in. biostymulacji roślin, roli owadów zapylających w uprawie truskawki, a także nowych technologii w uprawie truskawki deserowej.

Wstęp na Targi jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na stronie: www.bestberries.targi.lublin.pl.

7 grudnia 2017

Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich

HALA A

10:00- 14:00

Dobra koniunktura nie może uśpić czujności- Dr Dorota Łabanowska-Bury , miesięcznik „Truskawka, malina, jagody”

Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie – obserwacje oraz wnioski – Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich – Tore Frogner, Yara Crop Nutrition, Norwegia

Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz "shelf life" owoców maliny deserowej – Dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii – Mike Stoker, Yara UK, Wielka Brytania

Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin – Dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

HALA C

godz. 12:00

Uroczyste Otwarcie Targów oraz Finał Konkursu Rolnik Lubelszczyzny

godz. 9:00-17:00 ekspozycja stoisk targowych

8 grudnia 2017

I Wschodnia Konferencja Truskawkowa

Hala A

10:00-14:00

10:00-10:25 Prawdy i mity na temat biostymulacji roślin na przykładzie truskawki -Dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

10:30-10:55 Uprawa bezglebowa w podłożach pod osłonami-Mariusz Padewski, Delphy

11:00-11:25 Nowoczesne rozwiązania tunelowe do uprawy jagodowych-Marek Jamry, Haygrove

11:30-11:55 Najważniejsze choroby grzybowe dotykające uprawy truskawek- Mgr Monika Michalecka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

12:00-12:25 „Wybór nowych odmian truskawek przydatnych do uprawy w Polsce "- Jeremy Darby, Meiosis(Wielka Brytania)

12:30-12:55 Rola owadów zapylających w uprawie truskawki- Dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

13:00-13:20 Rola składników pokarmowych w kształtowaniu tolerancji na stres w truskawkach w uprawie polowej-Dr Marek Konieczny, Yara Poland

13:25-13:40 Innowacje i wyzwania w produkcji truskawek w Norwegii-Martyna Pogoda, Ekeberg Myhrene (Norwegia)

13:45-14.10 Nowe technologie uprawy truskawki deserowej jako odpowiedź na zmiany oczekiwań rynkowych Adam Borzęcki

HALA C

godz. 9:00-16:00 ekspozycja stoisk targowych