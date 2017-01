"Tropem Wilczym" - bieg pamięci w Ogrodzie Saskim

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie zaprasza wszystkich mieszkańców Lublina i okolic do wzięcia udziału w imprezie, która stanowi element obchodów święta państwowego przypadającego na 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



Bieg odbedzie się na dwóch dystansach: symbolicznych 1963 m. oraz trzykrotności tego dystansu: 5889 m.



Aby wystartować w biegu, należy wypełnić formularz na stronie internetowej - frslublin.pl (TUTAJ). Opłaty za udział wynoszą od 25 do 40 zł, w zależności od terminu dokonania wpłaty. Zgłoszenia online przyjmowane będą do 22 lutego.