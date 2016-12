Twórczy Chełm oczami Grzegorza Chwesiuka. Promocja kalendarza

W pierwszym swoim kalendarzu Chwesiuk pokazał Chełm z daleka, a w kolejnym z góry. W końcu skupił się na tym, co jest solą miasta, czyli jego mieszkańcach. Na początek z aparatem odwiedził 12 znanych chełmskich rzemieślników. W następnym wydawnictwie nawiązał do instytucji sąsiedztwa, która jak wykazały to jego zdjęcia zrobione w różnych dzielnicach miasta niestety niemal zanikła. Teraz przyszła kolej na twórców.

– Decyzja, kogo z tego barwnego środowiska wybrać była dla mnie niezmiernie trudna – mówi pan Grzegorz. – Dlatego zebrałem zespół zorientowanych w tym światku przyjaciół, którzy zarekomendowali mi swoje kandydatury. Ostateczna decyzja jednak należała do mnie.

Do ostatniej chwili Chwesiuk nie mógł się zdecydować, czy bohaterami jego kalendarza mają być dojrzali i mocno już utrwaleni w chełmskiej kulturze twórcy jak pisarz Longin Jan Okoń lub grafik Jerzy Grosman, czy tacy, którzy dopiero rozwijają swoje kariery, jak wokalistka Anna Bobruś-Chołota, aktorka Barbara Szarwiło lub fotograf i twórca unikatowych aparatów otworkowych Michał Gozdek. W końcu uznał, że kultura nie zna granic, również wiekowych i z żalem, że rok ma tylko 12 miesięcy pomieścił w kalendarzu wielopokoleniową reprezentację współczesnej chełmskiej kultury.

– W kalendarzu na przyszły rok przedstawiłem przedstawicieli różnych dziedzin, od pisarstwa przez malarstwo, muzykę, taniec, fotografię, rzeźbę po teatr. Starałem się pokazać ich przez wykonany w przestrzeni domowej portret oraz miejsce twórczej pracy – mówi Chwesiuk.

V Wieczór z Chełmską Fotografią Chwesiuk wraz ze współpracownikami z Chełmskiego Domu Kultury wyznaczył na 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt o godz. 18.35. Promocji jego kalendarza „Twórczy Chełm” będą towarzyszyły wystawy prac chełmskich fotografów - otworkowe "Portrety" Michała Gozdka, cyjanotypia w wykonaniu słuchaczy kierunku Fototechnik Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz fotografie grupy Paparazzi z Młodzieżowego Domu Kultury.

– W programie przewidzieliśmy także charytatywną aukcję – dodaje pan Grzegorz. – Zebrane pieniądze zasilą fundusz zbierany na uczczenie 25 rocznicy śmierci Czesława Dopieralskiego. – To wyraz uznania dla jego roli w dziejach Teatru Ziemi Chełmskiej i całym ówczesnym środowisku kulturalnym miasta.

Chwesiuk podkreśla, że wybór terminu Wieczoru z Chełmską Fotografią nie był przypadkowy. Na święta do Chełma zjeżdża wiele osób z zagranicy. Wiele z nich już zapowiedziało, że nie przegapi tej imprezy. Wstęp na nią jest oczywiście wolny.

Poza wymienionymi osobami w kalendarzy znajda się sylwetki rzeźbiarza Jerzego Kierskiego, malarki Teresy Chomik-Kazarian, choreografów Bożeny i Romana Jakubowiczów, dyrygenta i kompozytora Krzysztofa Weresińskiego, reżysera teatralnego Elżbiety Dopieralskiej, rzeźbiarza ludowego Jana Uścimiaka oraz pisarza i naukowca Waldemara Bednaruka.