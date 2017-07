V Międzynarodowy Festiwal Fotografii Wschodnia w Zamościu

V Festiwal Fotografii Wschodnia rozpocznie się w czwartek, 20 lipca w Zamościu. Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi o godz. 17 na Rynku Wodnym wernisażem wystawy "Dwa wiersze" będącej wynikiem pracy członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W tym roku będzie można zobaczyć łącznie aż dziesięć wystaw fotograficznych, m.in. indywidualne ekspozycje prac Gil Cohen-Magena, Menachema Kipnisa, Jakuba Ochnio i Swietłany Seredenko. Z kolei na wystawach zbiorowych zaprezentują się kijowski Fotoklub 9x12 i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.

W ramach Festiwalu zorganizowane zostaną również projekty: "Izrael wczoraj i dziś", "Nieistniejące miasto", "Żydzi na Zamojszczyźnie", oraz "Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918- 1939", którego kuratorem jest Teresa Śmiechowska.

Festiwal Fotografii Wschodnia organizowany jest już po raz piąty. - Wschodnia ma wiele definicji. To nie jest tylko miejsce. W naszym ujęciu to bardziej przymiotnik niż rzeczownik. Za pomocą naszego festiwalu chcemy nie tyle pokazać co opisać miejsce, ale także cechy, stany, etapy czy zjawiska - twierdzą organizatorzy.

Gratką dla odbiorców będą prace Gil Cohen-Magena - fotoreportera, którego fotografie zdobiły pierwsze strony najlepszych gazet i czasopism na świecie. Przez swój obiektyw pokazał wiele twarzy Ziemi Świętej, od najbardziej brutalnych stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego, do zamkniętego świata ortodoksyjnego Hassidima.

Warto będzie także zwrócić uwagę na fotografie młodego dokumentalisty Jakuba Ochnio. Wielokrotny finalista najważniejszych konkursów fotografii prasowej Polski, Litwy i Ukrainy. Potrzymał ponad sto krajowych i międzynarodowych nagród.

Zobaczymy również m.in. prace Swietłany Seredenko, ukraińskiej fotograf, któr regularnie uczestniczy w plenerach fotograficznych, konkursach i wystawch. Jest uczestnikiem zrealizowanego przez Fotoklub 9x12 projektu fotograficznego "Kroniku Majdanu".

Ekspozycje będzie można podziwiać przez miesiąc od rozpoczęcia Festiwalu.

Harmonogram festiwalu:



Czwartek, 20 lipca:

- godz. 15 - Wernisaż wystawy: "Zabytki żydowskie w Ukrainie" FOTOKLUB 9x12 z Kijowa; Galeria BipeArt, Biblioteka Pedagogiczna, ul.Sienkiewicza 5

- godz. 16 - Wernisaż wystawy: "Żydzi na Zamojszczyźnie" ZE ZBIORÓW MUZEUM FOTOGRAFII w Zamościu; Galeria Starej Fotografii, ul.Staszica 13 (sień)

- godz. 17 - Otwarcie Festiwalu: "Dwa wiersze" WYSTAWA ZBIOROWA ZTF; Rynek Wodny w Zamościu

- godz. 18 - Wernisaż wystawy: "Nieistniejące miasto" MAREK KOŁCON, ANDRZEJ POGUDZ; Morandówka, ul.Staszica 25

Wtorek, 1 sierpnia:

- godz. 17 - Wernisaż wystawy: "Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939" ZE ZBIORÓW ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO w Warszawie; kurator: Teresa Śmiechowska; Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ul. Pereca 14