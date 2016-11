Vege Fruit Expo w Targach Lublin: Co piszczy w sadzie i ogródku?

O malinach i jabłkach będzie mowa podczas rozpoczynających się we wtorek w Lublinie targach warzywniczo-sadowniczych Vege Fruit Expo. Targi to nie tylko wykłady, ale też i ekspozycja sprzętu.

– Innowacyjna część targów jest bardzo istotna – podkreśla Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – Innowacje w małych i średnich zakładach przetwórstwa to jest to coś, na co wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę. To jest także ważna część tego co zaprezentuje ponad 100 wystawców biorących udział w targach.

A na wtorek i środę na terenie Targów Lublin zaplanowano w sumie trzy różne imprezy. Wśród nich są targi adresowane przede wszystkim do rolników. – To już druga edycja targów Vege Fruit Expo, na których pojawi się blisko 70 producentów z całego kraju – zapowiada Maciej Wituch, organizator targów warzywniczo-sadowniczych Vege Fruit Expo w Lublinie. – Zaprezentują cały proces uprawy owoców miękkich, jabłek i warzyw – począwszy od sadzonek poprzez nawozy, środki ochrony roślin i sprzęt do przechowalnictwa, zbioru i transportu.

W ramach targów zaplanowano również konferencje z udziałem europejskich ekspertów. – W przypadku targów Vege Fruit w tym roku pozyskaliśmy partnera w postaci firmy Yara, która zabezpiecza nam część edukacyjną, innowacyjną – zaznacza Krystyna Węclewicz-Grajek, prezes Targów Lublin. – Sprowadzają wybitnych prelegentów na konferencję, o której jest już głośno w środowisku sadowników.

Pierwszego dnia będzie mowa o uprawie malin w Polsce i na świecie. Drugi dzień będzie poświęcony problemom, które mają właściciele sadów jabłoniowych. Targom będą towarzyszyć dwie inne imprezy. Pierwsza związana jest z produkcją żywności tradycyjnej, druga z opakowaniami.

Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące targom jest wolny, ale wymagana jest uprzednia rejestracja.

Vege Fruit Expo - program

22 listopada

HALA A

10:00-13:00 Konferencja „Nowoczesna uprawa malin w Polsce i Europie”

Nowoczesna diagnostyka podstawą optymalnego plonowania malin: Dr hab. Zbigniew Jarosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Stan odżywienia malin w minionym sezonie – obserwacje oraz wnioski: Dr Andrzej Grenda (Yara Poland)

Uprawa malin na Bałkanach: Stevan Mesarovic (Bałkany)

Uprawa malin w Wielkiej Brytanii: Mike Stoker (UK)

Najważniejsze wirusy na plantacjach maliny - szkodliwość, zagrożenie i sposoby zapobiegania: Dr hab. Mirosława Cieślinska (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

Potrzeby pokarmowe różnych odmian malin: Dr Paweł Krawiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

HALA C

9:00-17:00 ekspozycja stoisk targowych

Sala konferencyjna B1, parter

12:00 Uroczyste otwarcie Targów VEGE FRUIT EXPO (wręczenie nagród w Konkursie Rolnik Lubelszczyzny)

23 listopada

Sala Konferencyjna B1, parter

10:00-10:45 Problem w zagospodarowaniu jabłek, aktualnie i w przyszłości prof. Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

10:50-11:10 Produkty algowe w uprawie jabłoni, Andrzej Zbroja, Tradecorp

11:15-11:35 Preparaty humusowe w uprawie owoców miękkich- wpływ na ochronę roślin i ich plonowanie, Damian Gawroński, Ekodarpol

HALA C

9:00-17:00 ekspozycja stoisk targowych