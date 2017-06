Warsztaty i spotkania w IKEA po sąsiedzku

Miejsce urządzone przez IKEA działa przy Krakowskim Przedmieściu 55. Skandynawski koncern chce w ten sposób bliżej przedstawić się swoim przyszłym klientom. We wrześniu otwiera bowiem swój pierwszy sklep w Lublinie. W „IKEA Po Sąsiedzki” odbywały się już m.in. warsztaty ceramiczne i ogrodnicze w stylu „zrób to sam”, koncerty oraz spotkania międzypokoleniowe z seniorami. Na pokazy filmów oraz turnieje gier planszowych przychodziły całe rodziny. Nie zabrakło też warsztatów o wzornictwie i projektowaniu. Do tej pory w lokalu odbyło się blisko dwadzieścia różnego rodzaju wydarzeń.

Do kalendarza trafiają właśnie zupełnie nowe propozycje. Firma nawiązała współpracę z lubelską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji. Polega ona na partnerstwie przy organizacji wydarzeń edukacyjnych przybliżających lublinianom Skandynawię. Spotkania w ramach cyklu „Poznajemy Szwecję!” odbywać się będą co miesiąc, także w wakacje. Od jesieni planowane jest uruchomienie w partnerstwie z WSPiA warsztatów dotyczących m.in. wzornictwa.

W niedzielę (11 czerwca), w godz. 15:00-17:00, przy Krakowskim Przedmieściu 55 odbędą się warsztaty cukiernicze, które poprowadzi Agata Kornacka. Podczas spotkania będzie można samemu, pod czujnym okiem profesjonalisty, przygotować swoje własne przekąski.

Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca planowane są warsztaty dla mam z dziećmi, pod nazwą „Zróbmy klimat! Kubki na kawę dla tatusiów”. Kubki będzie można ozdobić pod okiem Mariki Mierzejewskiej, która poprowadzi warsztat w sobotę, 17 czerwca w godz. 15:00 – 17:00.

Więcej informacji o IKEA Po Sąsiedzku, szczegółowy program wydarzeń oraz zapisy na spotkania dostępne są na fanpage’u IKEA Po Sąsiedzku na Facebooku (facebook.com/IKEAPoSasiedzku).

Lokal przy Krakowskim Przedmieściu 55 (parter) czynny jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty pomiędzy godz. 10:00 a 21:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00.