Warsztaty mozaiki na Czubach Południowych

Warsztaty mozaiki w DDK Czuby Południowe rozpoczną się już 8 października o godz. 11. Kolejne spotkania będą miały miejsce 9, 20 i 22 dnia miesiąca. Wernisaż wystawy podsumowującej projekt odbędzie się w niedzielę, 23 października. Warsztaty poprowadzi Iga Kołodziej (architektka krajobrazu, miejska ogrodniczka) oraz członkowie Społecznej Pracowni Mozaiki.

Pomiędzy 8.10 a 23.10 w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe prowadzona będzie również zbiórka materiałów, które zostaną wykorzystane w mozaice: płytek glazurowych, ceramiki, talerzy czy luster. Stan techniczny przedmiotów nie ma znaczenia.

"Wszystko się ułoży" to cykl warsztatów Społecznej Pracowni Mozaiki poświęconych przygotowaniu mozaik dla różnych części Lublina. Każda realizacja to efekt współpracy między Pracownią, instytucją kultury, zaproszonymi do współpracy artystami oraz mieszkańcami Lublina.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Terminy spotkań:

8.10, godz. 11:00-13:00 – warsztaty dotyczące koncepcji mozaiki

9.10, godz. 16:00-18:00 – konsultacje projektu mozaiki

20.10, godz. 17:00-19:00 – otwarte warsztaty mozaikarskie, wspólne wykonywanie mozaiki

22.10, godz. 11:00-13:00 – prace montażowe

23.10, godz. 16:00 – wernisaż