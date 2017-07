Warsztaty na Centralnym Placu Zabaw

Co Gdzie Kiedy. Centralny Plac Zabaw nie zwalnia tempa. Organizowane przez Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) wakacyjne zajęcia tematyczne cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, która pozostała w tym okresie w Lublinie.

W piątek, 21 lipca o godz. 17.30 mali i duzi będą mogli wziąć udział w tradycyjnych podwórkowych zabawach. - Starszym pokoleniom przypomnimy, a młodsze nauczymy zasad tradycyjnych gier i zabaw oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego - zachęcają organizatorzy. O godz. 18 z kolei grupa Ratzbmx zaprezentuje jeden z popularniejszych sportów miejskich w Polsce – Street BMX.



Na sobotę zaplanowano zajęcia z cyklu "Dobrze się składa" (godz. 15). Są to warsztaty nowoczesnego origami prowadzone przez Magdalenę Rukasz. Godzinę później z kolei zorganizowane zostaną Warsztaty Sztukmistrzów, czyli trening różnorodnych aktywności: hula-hop, diabolo, żonglerka, ekwilibrystyka i wiele innych.



23 lipca, jak w każdą niedzielę wakacji, o godz. 15 zorganizowane zostaną warsztaty Slackline. Slacklinerzy/Tricklinerzy chodzą, skaczą i wykonują wszelkie ewolucje na taśmie zawieszonej pomiędzy drzewami 50 cm nad ziemią.



W poniedziałek będą miały miejsce warsztaty makramy (godz. 16) oraz warsztaty jazdy na rolkach (godz. 18). Wtorek to zajęcia związane ze skateboardem (godz. 15), parkourem (godz. 17) oraz zabawy z kolorami dla najmłodszych (godz. 17). W środę będzie można nauczyć się freestyle footballu (godz. 15). Z kolei w czwartek ponownie zorganizowane zostaną warsztaty skateboard (godz. 15) i parkour (godz. 17).



Uczestnictwo we wszystkich zajęciach Centralnego Placu Zabaw jest bezpłatne.

