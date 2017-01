Weekendowy kurs fotografii

Kurs fotografii, jest skierowany do osób, które chciałyby zacząć twórczo robić zdjęcia. Poznać lepiej własny aparat, przestać fotografować w trybie auto i wykorzystać jego możliwości. Kurs obejmuje 2 spotkania ( sobota i niedziela ) po 4 godziny. Liczba miejsc - maksymalnie 10 osób.



- Dowiesz się jaki ustawić czas aby zamrozić ruch, a jaką przesłonę dla małej głębi ostrości. Co to jest czułość ISO, ogniskowa, balans bieli, pomiar światła oraz jak je wykorzystać aby prawidłowo naświetlić zdjęcie. Jak fotografować ludzi, a jak architekturę, jak w dzień, a jak w nocy - zachęcają organizatorzy.



Cena szkolenia kosztuje 200 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową: poczta@artwyspa.com.pl lub na adres: Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania - PSP im. St. Wyspiańskiego, ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin, albo dostarczyć osobiście do szkoły.



Uczestnicy kursu na zakończenie dostają certyfikat ukończenia szkolenia.