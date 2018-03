Wernisaż wystawy Kamili Kowalik "Portret miasta"

Kamila Kowalik urodziła się w Lublinie. Malowała już od najmłodszych lat i rozwijała swoje umiejętności plastyczne na zajęciach w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jesienią 1995 roku rozpoczęła studia na Wydziale Artystycznym UMCS gdzie, operować kolorem, patrzeć, poszukiwać i komponować przestrzeń na płótnie uczyli ją W. Wróblewski i K. Rumowski. Dyplom uzyskała w roku 2000.



- Kamila Kowalik należy do grona tych twórców, którzy uwielbiają opisywać świat. Możliwość malowania niekiedy osiąga z trudem, często w konfliktach z otoczeniem. Ogranicza czas własnego wypoczynku, by każdą wolną chwilę poświęcić malarstwu. Pracuje impulsywnie z wielką pasją, zaangażowaniem i wytrwałością. Nie zważa na brak zrozumienia czy krytykę - twierdzą organizatorzy wystawy.



Ekspozycja "Portret miasta" będzie odnosić się do podróży artystki po świecie - od Barcelony, przez Rzym i Wenecje po Nowy York. To cykl portretów tworzący opowieść o klimacie miasta i kobiety.



Wstęp na wydarzenie jest wolny