Wieczne Czytanie: Witkacy

Jan Peszek - wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie oraz z wieloma scenami teatralnymi w Polsce. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Na deskach krakowskiej sceny stworzył kreacje, które weszły na stałe do kanonu polskich ról teatralnych. Jego wszechstronna osobowość aktorska objawia się w projektach z pogranicza muzyki i teatru – „Muzyka ze słowami” z zespołem Voo Voo.

Cykl spotkań „Wieczne Czytanie” to propozycja dla tych, którzy poezję czytają, ale i dla tych, którzy są do niej nieprzekonani. Dla jej koneserów i wrogów. Jej miłośników i tych, którzy pozostają na nią obojętni. Z przekonaniem, że wiersze czytane głośno mogą pobudzać wyobraźnię, prowokować do refleksji i wywoływać uczucie, zapraszamy na ich wieczne czytanie - twierdzą organizatorzy.

Wprowadzenie – Jarosław Cymerman

Oprawa wizualna – Ludomir Franczak

Kurator cyklu – Mateusz Nowak

Bilety na wydarzenie kosztują 5 zł.