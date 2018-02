Wielki zjazd koni. Cavaliada 2018 od czwartku w Lublinie [program]

Co Gdzie Kiedy. Gwiazdy jeździectwa oraz piękne konie można podziwiać od czwartku do niedzieli w Targach Lublin przy al. Piłsudskiego. Już po raz szósty odbędzie się tu Cavaliada.

To przede wszystkim impreza dla miłośników jeździectwa. Fachowcy będą komentować osiągnięcia innych, zarówno ich wyczyny na torze, jak też sukcesy hodowlane. Ci, którzy ani trochę się na tym nie znają, będą mogli popatrzeć na urok koni i zgraną współpracę zwierząt i jeźdźców oraz ich rywalizację o nagrody pieniężne i nie tylko. – Także o punkty do światowego rankingu – mówi Szymon Tarant, dyrektor sportowy Cavaliady.

W Lublinie pojawią się znani w środowisku jeźdźcy: Andrius Petrovas, Ales Opatrny, André Plath, Vladimir Beletskiy, Jarosław Skrzyczyński, Krzysztof Ludwiczak, Michał Kaźmierczak oraz Andrzej Opłatek.

Na starcie zobaczymy 140 jeźdźców z Belgii, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.

Kluczowym punktem programu są międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, których kulminację, w postaci PKO Grand Prix, zaplanowano na niedzielę, na godzinę 13. Na przestrzeni czterech dni trwania imprezy odbędą się również zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, KPMG Dressage Cup, podczas którego zawodnicy ujeżdżenia zaprezentują szyk i elegancję w programach do muzyki oraz zawody zaliczane do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi.

W programie są również zawody bardzo młodych zawodników, w wieku od 9 do 11 lat. Będą również zawody w powożeniu zaprzęgami, zawody w ujeżdżaniu, a także pokaz koni z polskiej hodowli.

Pełny program można znaleźć na stronie cavaliada.pl.

Bilety jeszcze są w sprzedaży, chociaż nie wszystkie. Wyprzedano już wejściówki na sobotni wieczór, ale w sklepach sieci Media Markt, Saturn, salonach Empik i sieci Ruch wciąż można kupić (od 39 do 69 zł) bilety na piątek, sobotnią sesję poranną oraz niedzielę. A także na czwartek.

Program:

Czwartek - 15 lutego

8.00 CSI2* [1] MAŁA RUNDA, zwykły (120 cm)

o nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patronatem Szkoły Pszczela Wola

11.30 CSI2* [2] ŚREDNIA RUNDA, dwufazowy (130 cm)

o nagrodę Over Horse, pod patronatem Prezesa Lubelskiego Związku Jeździeckiego

15.00 CSI2* [3] DUŻA RUNDA, zwykły (140 cm)

o nagrodę Targów Lublin, pod patronatem IDEAExpo

17.45 KPMG Dressage Cup

o nagrodę Hüttenes-Albertus, pod patronatem Tygodnika Wprost

20.00 Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi - transmisja CANAL+Sport2

o nagrodę BMW Best Auto, pod patronatem driving.pl

21.30 CSI2* [4] POTĘGA SKOKU - transmisja CANAL+Sport2

o nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patronatem Horse&Business Magazine

Piątek - 16 lutego

8.00 KPMG Dressage Cup

o nagrodę KPMG, pod patronatem dressage24.pl

10.15 CSI2* [5] ŚREDNIA RUNDA, zwykły (130 cm)

o nagrodę Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, pod patronatem TylkoSkoki.pl

14.30 CSI2* [6] DUŻA RUNDA, z rozgrywką (145 cm), FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING

o nagrodę firmy Andrewex

18.45 WECHTA Eventing Tour (WKKW) - transmisja CANAL+Sport2

o nagrodę firmy WECHTA, pod patronatem Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

21.00 CSI2* [7] Venus vs. Mars, konkurs równoległy (120 cm) - transmisja nSport+

o nagrodę Lotto, pod patronatem nc+

Sobota - 17 lutego

8.00 CSI2* [8] MAŁA RUNDA, dwufazowy (120 cm)

o nagrodę Polskiego Związki Hodowców Koni, pod patronatem Equista.pl

11.30 CSI2* [9] ŚREDNIA RUNDA, dwufazowy (135 cm)

o nagrodę firmy Kwiaty Polskie

14.45 CAVALIADA Future – dzieci na kucach, zwykły

o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol

Przerwa techniczna – ZAKOŃCZENIE SESJI PORANNEJ

16.30 Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi - transmisja CANAL+Sport2

o nagrodę BMW Best Auto, pod patronatem Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

17.40 Pokazy

organizowane przez KOWR i PZHK

19.15 CAVALIADA Future – dzieci na kucach, sztafeta - transmisja nSport+

o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol

20.45 CSI2* [10] SPEED & MUSIC, konkurs szybkości (130 cm) - transmisja nSport+

o nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina, pod pratronatem medialnym Radio ESKA

Niedziela - 18 lutego

9.15 KPMG Dressage Cup - transmisja nSport+

o nagrodę KPMG, pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina

11.30 CAVALIADA Future – dzieci na kucach, z rozgrywką - transmisja nSport+

o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol

13.30 CSI2* [12] PKO BP GRAND PRIX Lublina z rozgrywką, (145cm) FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING - transmisja CANAL+Sport2

o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

17.00 CSI2* [11] MAŁA RUNDA, dwufazowy (125 cm)

o nagrodę Targów LUBDOM, pod patronatem Gallop Koń&Jeździec