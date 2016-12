Wigilia Starego Miasta w Lublinie

Ojcowie Dominikanie, jak co roku, zgromadzą mieszkańców miasta wokół stołu wigilijnego. Wspólne świętowanie rozpocznie uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców naszego miasta, a bożonarodzeniowy korowód, wigilijny stół, życzenia i dzielenie się opłatkiem stworzą niepowtarzalną świąteczną atmosferę.



Podczas Wigilii Starego Miasta nastąpi także przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze Lubelskiego Hufca ZHP przyniosą je w „sztafecie światła”. Zachęcamy mieszkańców do zabrania ze sobą świec, które zapalone od Betlejemskiego Światła Pokoju będzie można zabrać do domów i rozjaśnić nim wigilijne stoły.

Wigilia Starego Miasta, niedziela (18 grudnia):