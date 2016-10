Wojciech Cejrowski w Filharmonii Lubelskiej

Wojciech Cejrowski urodził się w 1964 roku w Elblągu. Z wykształcenia jest socjologiem, jednak publicznie znany jest z różnych ról: bywa dziennikarzem, fotografem, stand-up'erem, publicystą. W telewizji występował od początku lat 90-tych, najpierw u boku Wojciecha Manna w programie "Non Stop Kolor", następnie w autorskim "WC Kwadrans". To właśnie ten drugi program przyniósł mu szerszy rozgłos, głośno bowiem prezentował w nim swoje konserwatywne poglądy, z których słynie do dziś.

Cejrowski znany jest jednak nie tylko z kontrowersyjnych wypowiedzi. Przede wszystkim jest podróżnikiem i autorem niezwykle popularnych programów ("Boso przez świat", "Wojciech Cejrowski. Boso"), w których z kamerą przemierza różne zakątki świata. W każdym z odcinków pozwala widzom bliżej zapoznać się z kulturą odwiedzanych społeczności.

W Filharmonii Cejrowski zaprezentuje program w stylu stand-up comedy. - Samotny człowiek z mikrofonem, na pustej scenie, bez rekwizytów, bawi publiczność przez półtorej godziny. Nie śpiewa, nie tańczy – jedynie opowiada, ale w taki sposób, by co kilka zdań wywołać salwę śmiechu - zachęcają organizatorzy.

Po występie okazja do zdobycia autografu, zakupu płyt i książek, i zrobienia sobie fotografii z Wojciechem Cejrowskim.

Bilety na występ kosztują od 40 do 70 zł.