WOŚP 2017 w Puławach. Program wydarzeń

Miejski sztab orkiestry w niedzielę zaprasza puławian do udziału w zabawach, pokazach i konkursach, które odbędą się w dwóch galeriach handlowych: Zielonej i Novej.

W tej pierwszej muzyka od DJ Nielo zacznie grać już o godz. 12. Godzinę później rozpocznie się konkurs rysowania aniołów przeznaczony dla dzieci do lat 8. O godz. 14 na parterze galerii będzie można obejrzeć pokaz zumby, a tuż po niej zebrani będą mieli okazję wziąć udział w licytacji gadżetów WOŚP i innych przedmiotów.

O godz. 14 do zabawy dołączy Galeria Nova, w której w niedzielę otwarta ma zostać nowa sala zabaw dla dzieci. Najmłodsi tego dnia będą mogły dekorować pierniki, bawić się z klaunem i brać udział w konkursach z nagrodami. Za wrzut do puszki każdy dostanie do wyboru: serce, balon albo piernik.

O godz. 16 warto będzie znów pojawić się w Zielonej, bo tam zagra "najlepszy zespół disco polo Lubelszczyzny". Na wspierających orkiestrę w niedzielę czekać będzie również przejeżdżka samochodem terenowym "Extrem Puławy".

Imprezy zakończą się około godz. 17. Godzinę później w kawiarni "u Smoka" w POK rozpocznie się aukcja dzieł sztuki przekazanych przez lokalnych artystów.