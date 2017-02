Wystawa Artura Przybysza w Galerii OKNA

Artur Przybysz urodził się w Lublinie. Jest absolwentem Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS oraz członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W Galerii OKNA zaprezentuje swoje prace związane z architekturą Lublina, w ramach wystawy pt. "Lubelskie Impresje Akwarelowe".

- Początkowo malowałem techniką olejną, dopiero parę lat temu sięgnąłem po akwarelę, której jestem wierny do dzisiaj. Zafascynowała mnie jej lekkość, szybkość i nieprzewidywalność. Wbrew pozorom jest to jedna z trudniejszych technik. Nie ma tu miejsca na pomyłkę i wprowadzanie poprawek, ale jednocześnie zapewnia ona możliwość zastosowania różnorodnych form wyrazu zależnie do zastosowanych technik, farb, papieru - opowiada o swojej twórczości artysta.

"Sztuka w Oknach" to projekt związany z obchodami 700-lecia Lublina. Założeniem cyklu jest zaprezentowanie dorobku artystów lubelskich i zaproszonych gości, którzy pokażą w swoich pracach jak widzą nasze miasto.

Wstęp wolny.