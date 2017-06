Wystawa "Blady Dom" w Galerii Labirynt

W piątek, 23 czerwca o godz. 19 w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) odbędzie się wernisaż wystawy twórczości Piotra Łakomego - "Blady Dom". Ekspozycja będzie czynna do 6 sierpnia.

Piotr Łakomy jest poznańskim artystą tworzącym instalacje z pogranicza malarstwa i rzeźby. Był nominowany do nagrody Spojrzenia 2015, a w 2016 roku do Paszportów Polityki. Współpracuje z galerią Stereo w Warszawie i The Sunday Painter w Londynie.

Wystawa "Blady Dom" prezentuje prace Łakomego, której towarzyszyć będzie tekst poetycki.

Wstęp na wernisaż jest wolny.