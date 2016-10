Wystawa "DADA tak? tak!" w Galerii Białej

W piątek, 28 października o godz. 18 w działającej przy Centrum Kultury Galerii Białej (ul. Peowiaków 12) odbędzie się wernisaż wystawy "DADA tak? tak!". Ekspozycja wpisuje się w obchody trwającego w CK Festiwalu Edu DA DA DAys organizowanego na stulecie dadaizmu.

Wystawa "DADA tak? tak!" ma charakter zbiorowy. Swoje prace zaprezentują m.in.: Tomasz Bielak, El Bruzda, Justyna Górecka, Jerzy Kosałka, Kaja Kurczuk, Konrad Maciejewicz, Marzanna Morozewicz, Kiszkiloszki (Kajetan Obarski), Szymon Popielec, Mariusz Tarkawian i Ewa Zarzycka.

Inspiracją dla powstania ekspozycji jest ruch dadaistyczny, który ukształtował się w Europie i USA ok. 1915 roku. W czasach świetności tworzyli w ruchu dada tacy artyści, jak: Hans Arp, Otto Dix, Marcel Duchamp czy Man Ray. Do sztuki wnieśli ready-mades, kolaż, tekst i przede wszystkim transgresję, która przewróciła do góry nogami całe dotychczasowe wyobrażenie kultury.

- Chcemy nią wywołać ferment, uśmiech, refleksję, może zdziwienie, że świat wokół nas mimo 100 lat wciąż się kręci tak samo… tak – dada – tak – dada – tak… - twierdzą organizatorzy.

Festiwal Edu DA DA DAys to święto kreatywności, twórczości i nauki przez zabawę bez względu na wiek, majątek czy poglądy. Oprócz wystawy w Centrum Kultury w dniach 27-29 października odbędą się również pokazy filmów, spektakli, wykłady, koncerty i wiele innych atrakcji. Wystawa "DADA tak? tak!" potrwa do 25 listopada.