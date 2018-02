Wystawa fotografii Andrzeja Mikulskiego w Łęcznej

Andrzej Mikulski od lat pasjonuje się fotografią. Jego zdjęcia prezentowane były na licznych wystawach i wielokrotnie nagradzane. Z przyjemnością fotografuje akty, portrety, dokumenty, nie unika nawet fotografii weselnej.

– Zabiorę was w świat który uwieczniam na fotografiach podczas mojej drogi z punktu A do punktu B . Są to ułamki sekund zarówno z mojego życia jak i osób napotkanych na mojej drodze i choć mogły być to ulotne momenty zostały już na zawsze uwiecznione na fotografii – opowiada artysta.

Ekspozycja będzie czynna do 16 marca.