Wystawa grupy KolorFem w puławskim MDK

Podczas występu będą przedstawione teksty poetyckie Anny Nowak.Bachanek, czytane przez Oktawię Wartacz, wychowankę z pracowni teatralnej Huberta Domańskiego.

- Wydarzenie to, to nowo powstała formuła artystyczna otwierająca się na potrzeby społeczności lokalnej Puław i okolic. To próba otwartego dialogu pomiędzy pokoleniami, to spektrum naszych dokonań artystycznych z kiedyś i wczoraj. To w końcu obraz naszej wspólnej wrażliwości artystycznej, wywodzącej się stąd - przekonują organizatorzy wydarzenia.

Wstęp na wystawę i koncert jest bezpłatny.