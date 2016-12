Wystawa "Ikony, szopy i szopeczki" w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

Podczas ekspozycji zaprezentowane zostaną prace nałęczowskiego artysty - Aleksandra Gałata. Jego twórczość można podzielić na 2 nurty: bogato dekorowane ikony oraz szopki Bożonarodzeniowe. Wykonał ponad 20 szopek (także z własnym oświetleniem i elementami ruchomymi) i kilkadziesiąt ikon.

Gałat wypracował własny styl, przez co trudno związać go z twórczością ludową. Jego szopki można przyrównać do szopek krakowskich.

Obszarem aktywności twórczej jest przestrzeń okalająca wizerunek, passe partout i rama. Gałat, wbrew konwencji dotyczącej ikon, objawia sowją plastyczną pomysłowość właśnie w tworzeniu ramy.