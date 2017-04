Wystawa "LSM - ja tu mieszkam"

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała konkurs z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia LSM. Do października minionego roku można było nadsyłać fotografie związane z okolicą. Celem konkursu było stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających zasoby LSM, zarówno budynki, jak i tereny zielone wraz z małą architekturą.



W trakcie wernisażu, który będzie miał miejsce 18 kwietnia, ogłoszone zotaną również wyniki konkursu. Nagrodzone zdjęcia posłużą do opracowania publikacji pocztówkowych, ewentualnie publikacji prasowych i książkowych.



- Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 400 zdjęć przedstawiających różne miejsca i obiekty osiedli naszej Spółdzielni oraz obiekty z nami sąsiadujące. Komisja Konkursowa wybrała na wystawę fotograficzną tego konkursu 80 fotografii - twierdzi Halina Ochalska, inicjatorka konkursu.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.