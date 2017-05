Wystawa "Lublin w malarstwie" w Galerii Przy Bramie

- Kolejna odsłona konkursu o Lublinie owocuje nowym spojrzeniem, często oryginalnym, niepowtarzalnym, zaskakującym i potwierdza jak niewyczerpanym źródłem inspiracji jest nasze Miasto - przekonują organizatorzy wystawy.



Komisja dokonała przeglądu 58 dostarczonych prac, z których na wystawę zostało zakwalifikowanych 37 łącznie 22 autorów. Z dziesięciu nominowanych komisja wytypowała 6 obrazów do 3 nagród i wyróżnień.



Podczas wystawy w Galerii Przy Bramie zaprezentowane zostaną najlepsze konkursowe prace. Będą zarówno dzieła przedstawiające fragmenty architektury, bądź panoramy Lublina jak również te, które przekraczają stereotypowe widzenie pejzażu miejskiego, nawiązując do konwencji malarstwa współczesnego.



Wstęp na wernisaż jest wolny. Ekspozycja będzie czynna do 21 czerwca.