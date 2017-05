Wystawa malarstwa Mariusza Kiryły w Galerii Krańcowej

Mariusz Kiryła urodził się w 1956 roku. Od 20 lat mieszka w Świdniku. Poza zaułkami Starego Miasta, Piask i przechodzącej z wolna do historii dzielnicy Za Cukrownią – równie dobrze czuje się wśród artystów wzgórza Montmartre czy mieszkańców poddublińskiego Blessington.



- Kiryła wędruje - poprzez architekturę, przyrodę i ludzi – co jest cechą charakterystyczną dla bohemy, która w życie wchodziła za czasów dekady Gierka. Przeżyte krajobrazy i fragmenty zabudowy ulegają na jego płótnach metamorfozie, stając się pretekstem do własnych rozważań twórcy, wyrażanych poprzez światło, barwy i bryły - opowiadają o sztuce Kiryły organizatorzy wystawy.



Ekspozycja będzie czynna do 19 lipca. Wstęp na wernisaż jest wolny.