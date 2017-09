Wystawa Marka Świetlika w Galerii Art Brut

Co Gdzie Kiedy. Od 1 do 30 września w Galerii Art Brut (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) czynna jest wystawa prac malarskich Marka Świetlika. Uroczysty wernisaż ekspozycji będzie miał miejsce 16 września o godz. 13.

Marek Świetlik to artysta pochodzący z Kołobrzegu. Uprawia malarstwo od początku lat 90'. Jego obrazy to studium subiektywnych emocji wywołanych graficznymi ikonami pop kultury. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w całej Polsce.



- Modele dla swoich prac Świetlik czerpie z fotografii, pocztówek i reprodukcji malarskich, dlatego owocem jego wysiłków jest wiele wersji znanych dzieł klasyków. Może to świadczyć o braku wiary w siłę własnej wyobraźni, bez której artysta bywa bezradny, chociaż u Świetlika ta obawa nie znajduje potwierdzenia - opowiada o twórczości artysty Zbigniew Chlewiński.