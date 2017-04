Wystawa "Mój Świat" w Galerii Krańcowej

Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia oraz nastąpi uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej.



Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat. Celem konkursu było wyrażenie poprzez wypowiedź plastyczną osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości, przedstawienie tego co dla nas jest bliskie, szczególnie interesujące – ciekawe miejsca, piękna przyroda, architektura, człowiek.



Na tegoroczną edycję konkursu napłynęły 3 143 prace z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Czech i Kazachstanu. Jury konkursu przyznało 22 nagrody i 36 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 59 prac.



Ekspozycja będzie czynna do 22 maja.