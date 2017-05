Wystawa plakatu typograficznego w Centrum Spotkania Kultur

Będzie to polska premiera wystawy, którą dotychczas można było oglądać m.in. w Guilin Huaqiao Art Museum w Chinach. W wystawie TYPE + TEXT biorą udział zarówno uznani już artyści zaproszeni do projektu, jak i twórcy debiutujący i studenci, których prace zostały wybrane przez zespół kuratorów z Polski i Chin.



Plakaty prezentowane na wystawie odzwierciedlają różnorodne sposoby myślenia i budowania kompozycji typograficznej. - Niektórzy projektanci traktują literę jako formę eksperymentalną, stawiając odczuwanie ponad aspekt funkcjonalny; dla innych atrybut racjonalności wydaje się być ważniejszy - opowiadają organizatorzy.



Kuratorami wystawy są: Agnieszka Ziemiszewska, Sebastian Smit, Li Xu, Jiang Yingui.



Wstęp na ekspozycję jest wolny. Wystawa będzie czynna do 31 lipca.