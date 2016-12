Wystawa Polskiej Fotografii Prasowej w Chatce Żaka

Konkurs Grand Press Photo to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych w Polsce. Organizuje go miesięcznik "Press". Grand Press Photo wyróżnia się zasadami oceny prac - uczestniczący w konkursie fotoreporterzy poddają się ocenie fachowca o światowej sławie. Przewodniczącym jury jest co roku laureat World Press Photo. Dotychczas byli to m.in.: Francesco Zizola, Claus Bjorn Larsen, Jean-Marc Bouju i Eric Grigorian. Oprócz laureata World Press Photo w jury konkursu zasiadają polscy zawodowi fotoreporterzy i fotoedytorzy.

Tegoroczną edycję konkursu Grand Press Photo wygrał Dawid Zieliński. Jego Zdjęcie Roku przedstawia migrantów i uchodźców opuszczających port w Pireusie i stawiających pierwsze kroki na europejskiej ziemi. Zostało zrobione 17 października 2015 roku. Wśród nominowanych w tym roku byli fotoreporterzy Dziennika Wschodniego: Jacek Szydłowski i Maciej Kaczanowski.

Zdjęcia są oceniane w kategoriach: Wydarzenia, Ludzie, Życie codzienne, Sport, Środowisko, Kultura i człowiek (od 2015 roku), Portret sesyjny. Oddzielne kategorie to: Projekty dokumentalne (od 2015 roku) i Photo Book (od 2015 roku).

Wystawa będzie czynna do 7 stycznia.