Wystawa poświęcona modzie lat 20-tych

Pierwsze lata po I wojnie światowej to czas wielkich zmian społecznych. Zmian w życiu kobiet i ich rodzin. To czas emancypacji, początki czynnego udziału w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Płeć żeńska zaczęła budować swoją pozycję społeczną, a co za tym idzie - zmieniać obowiązujące normy moralne i powszechnie panujące obyczaje. Jedną z widocznych rewolucyjnych zmian było zerwanie z dotychczas obowiązującymi kanonami w modzie i przejawach zachowań społecznych kobiet w latach 20-tych XX wieku. Skończyły się czasy długich sukien, gorsetów krępujących ruchy, skomplikowanej bielizny oraz wiązanego, wysokiego obuwia. Wymyślne kreacje na kobiecych głowach końca XIX wieku zostały zastąpione przez krótkie praktyczne i zmysłowe fryzury. Stroje stały się bardziej wygodne i funkcjonalne, dążono do ich uproszczenia. W złotych latach 20-tych wykreowano tendencje w modzie kobiecej, które do dziś są obecne: przede wszystkim wszechobecne spodnie oraz krótkie sukienki ,bez wcięcia w talii z obniżonym stanem, proste bądź bogato zdobione a także płaskie obuwie czy perły, które aktualnie są uniwersalne - pisze Patrycja Cholewa, której stylizacje będą prezentowane na wystawie.



Podczas wystawy na manekinach zaprezentowane zostaną stylizacje, które mogły wyjśc spod rąk stylistów najlepszych salonów mody lat 20-tych ubiegłego wieku. Biżuteria, obuwie, nakrycia głowy oraz sukienki mogłyby śmiało wypełniać ówczesne pracownie modniarskie. Pokazane stylizacje pozwalają współczesnym zobaczyć jak odległe to czasy a jednocześnie zrozumieć jak dużo zapożyczeń z ówczesnej mody posiadają obecne kolekcje. Kolekcję strojów zarówno wieczorowych jak i dziennych organizatorzy uzupełnili serią ambrotypów na szkle pokazujących atmosferę pracowni w latach 20-tych.



Wstęp wolny. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w czwartek, 8 września o godz. 18.