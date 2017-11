Wystawa prac Alicji Kęski w Galerii w Pasażu

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 1 grudnia o godz. 17 w Galerii w Pasażu (Pracownie Kultury Tatary, ul. Hytnicza 28a) odbędzie się wernisaż wystawy prac Alicji Kęski.

Alicja Kęska mieszka i tworzy w Lublinie. Jej przygoda ze sztuką rozpoczęła się kilka lat temu, ale dopiero od niedawna zaczęła eksperymentować z farbami akrylowymi. Stworzyła swój własny styl polegający na dodawaniu konturów i perełek, który nazwała: perełkowaniem.

- Tematyka większości jej obrazów jest związana z naturą, która jest jej bardzo bliska. W swojej twórczości dąży do zachowania równowagi pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co magiczne i tajemnicze - twierdzą organizatorzy.

Ekspozycja będzie czynna do 22 grudnia. Wstęp na wydarzenie jest wolny.