Wystawa "Stacja VI Wampiryzm Vouyeurystyczny"

Wystawa wpisuje się w cykl "Drogi Krzyżowej", która polega na Upłynnianiu Infiltronu za pomocą dawnej sieci galerii BWA. Tym razem przygotowana została specjalnie dla Galerii Labirynt w Lublinie.



Co należy rozumieć przez "Upłynnianie Infiltronu"? Zdaniem artystów, Infiltron składa się z pięciu poziomów działań: Infiltracji, Inwigilacji, Falsyfikacji, Infiksacji oraz Upłynniania. Twórcy wystawy, Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń, rozumieją Upłynnianie jako sposób prezentacji i powstawania dzieła. Taki jest również cel cyklu "Droga Krzyżowa", który ukazuje dzieło stzuki, jako proces jego tworzenia.



W Lublinie artyści zaprezzentują instalację składającą się z trzech poziomów projekcyjnych ułożonych jeden nad drugim, tworzących potrójny synchroniczny film. Treść filmu nawiązuje do demonologii wsi, martyrologii polskiej i holokaustu, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego. Materiał do niego został nakręcony w czasie naszego Rekonesansu na terenie woj. lubelskiego w 2013 roku.



Wstęp na wernisaż jest wolny. Wystawa będzie czynna do 18 sierpnia.