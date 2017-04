Wystawa "Świadectwa życia w miejscu zagłady" w Muzeum na Majdanku

Muzeum na Majdanku zaprasza do Centrum Obsługi Zwiedzających PMM na wernisaż wystawy pt. "Świadectwa życia w miejscu zagłady". Otwarcie ekspozycji będzie miało miejsce w sobotę, 29 kwietnia o godz. 12. Wernisaż połączony będzie z prezentacją oryginalnych przedmiotów należących do ludzi, którzy zginęli w obozie zagłady w Sobiborze.

W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane prywatne dokumenty i fotografie znalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wiele z nich należało do Żydów, którzy w ramach „Aktion Reinhardt” zostali przywiezieni do dystryktu lubelskiego, a następnie zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze oraz w KL Lublin.



Wystawa zabierać będzie ponad 2000 dokumentów, takich jak: dowody osobiste, legitymacje służbowe, paszporty, karty okolicznościowe, świadectwa szkolne, zaświadczenia, metryki, pamiętniki i notesy z zapiskami, prywatne listy, korespondencja urzędowa, rachunki za usługi, recepty lekarskie oraz blisko 800 fotografii.



- Z prywatnej korespondencji dowiadujemy się o relacjach łączących adresatów i nadawców listów. Warto podkreślić, że wiele z nich zostało napisanych do krewnych przetrzymywanych w niemieckich obozach i więzieniach, o czym świadczą stemple cenzury - opowiadają organizatorzy wystawy.