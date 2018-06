XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

Ekopiknik 2018 nad Zalewem Zemborzyckim 0 0

Co Gdzie Kiedy. Ośrodek Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim zaprasza mieszkańców Lublina do zabawy na świeżym powietrzu podczas Ekopikniku, który odbędzie się w niedzielę, 17 czerwca o godz. 12. To już 13. edycja imprezy.