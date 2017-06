Zoom Natury: Dni Janowa Lubelskiego 2017 - program

– W sobotę przyjeżdżają do nas miłośnicy jazdy rowerowej, jazdy crossowej z całej Polski. Jest zapisanych 650 zawodników – mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. – Cisowianka Mazovia MTB Marathon jest to bardzo ciekawa impreza z czterema różnymi dystansami i piątym przeznaczonym dla dzieci. My z tą imprezą debiutujemy, ale cykl zawodów MTB jest znany i realizowany już od kilku lat.