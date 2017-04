Zrób zdjęcie metodą dawną. Zapisy na warsztaty fotograficzne

Jak informują organizatorzy uczestnicy odkryją tajemnice, jeszcze nie tak dawno powszechnie używanej fotografii analogowej. Zaczniemy od podstaw, kadrowania, a skończymy na wywoływaniu zdjęć w prawdziwej ciemni.

6-7 maja w godz. 10.00-14.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy drogą telefoniczną pod numerem: (81) 533-08-18 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Więcej informacji na temat warsztatów fotograficznych na warsztatykultury.pl

Zwiedzanie

W każdy czwartek i piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 można zajrzeć do warsztatu żeby bezpłatnie obejrzeć dawne modele aparatów, ciemnię i zobaczyć jak dawniej wykonywano fotografie. Po Warsztacie Fotograficznym oprowadza Roman Krawczenko. Jest on artystą tworzącym fotografie techniką ambrotypii. Odtwarzając tę XIX-wieczną technikę, jest jednym z nielicznych artystów w Polsce używających tej unikalnej technologii tworzenia fotografii na szkle. Ambrotypia to technika na tyle elitarna, że zajmuje się nią jedynie około stu artystów na świecie.