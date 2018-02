Zwierzaki z całego świata w Lublinie!

Egzotyczni goście z Ameryki Południowej – krokodyl i ostronos rudy

Po raz pierwszy na ZOOPARKU będziecie mieć okazję obejrzeć krokodyle oraz ostronosa rudego! Kajman karłowaty, bo o nim mowa, to najmniejszy przedstawiciel rzędu „krokodyle”. Zwierzęta te występują w lasach deszczowych Ameryki Południowej. Ze względu na swoją wielkość (samce dorastają średnio do 1,5 m a samice do 1,2 m) - prowadzą skryty tryb życia, a także są najbardziej "opancerzonymi" krokodylami. Ostronos rudy to drapieżny ssak z rodziny szopowatych. Zwierzę ma charakterystyczny, ruchliwy długi pyszczek, którym przeszukuje dziuple w drzewach aby zdobyć pokarm.

Koń czy zebra?

Ciemne paski na całym ciele, gęsta krótka grzywa i mnóstwo energii. Z daleka przypomina konia, lecz wnikliwe oko szybko zauważy, że w zasadzie wygląda jak zebra o ciemnym umaszczeniu. To Zebruś – zwierzak, którego rodzicami są klacz i samiec zebry. Podczas ZOOPARKU będziecie mogli obejrzeć go na żywo.

Konkurs „Pupil ZOOPARKU” – wygraj roczny zapas karmy dla swojego psa

Weź udział w Konkursie "Pupil Zooparku" i wygraj roczny zapas karmy dla swojego psa! Do udziału w rywalizacji zapraszamy właścicieli psów wraz z ich pupilami, zarówno tymi rasowymi, jak i kundelkami. Na zgłoszenia czekamy do 2 marca 2018 roku. Konkurs odbędzie się podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK. Psy będą oceniane według trzech kryteriów: posłuszeństwo, umiejętności psa, wygląd. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na: www.zoopark.targi.lublin.pl.

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych

W ramach ZOOPARKU odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. Będzie można podziwiać tu prawdziwe kocie piękności różnych ras, w tym m.in.: kota brytyjskiego.

Jeże, lotopałanki i inne gryzonie

Na wystawie pojawią się niezwykle towarzyskie afrykańskie jeże pigmejskie oraz szczury rodowodowe, zaś rarytasem dla fanów nietypowych zwierzaków będą lotopałanki - jedne z nielicznych ssaków latających lotem ślizgowym. Te niepozorne zwierzątka mogą w ten sposób pokonać nawet 50 m! Nie zabraknie też fretek, świnek morskich oraz innych gryzoni domowych. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem takiego zwierzaka będzie też okazja do rozmowy z hodowcami, którzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.