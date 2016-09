Żydowski Spacer Herstoryczny po Lublinie

Będzie to spotkanie z biografiami i herstoriami mieszkanek Lublina żydowskiego pochodzenia, okazja do poznania smaczków życia codziennego z życia lubelskich Żydówek: ich twórczości, kryminalnych przypadków, pracy, zawodów miłosnych. - Sięgniemy do pełnych kolorytu życiorysów, artystek, intelektualistek, ale też "zwykłych" dziewcząt i kobiet, którym niekiedy przytrafiały się nietuzinkowe herstorie - przekonują organizatorki.

Bohaterkami spacery będą m.in: Krystyna Modrzewska (naukowczyni, antropolożka, pisarka, Żydówka, transseksualistka), Anna Langfus (francuska pisarka, z pochodzenia polska Żydówka, laureatka Nagrody Goncourtów), Bela Szpiro – Nissenbaum (polityczka, społeczniczka działaczka oświatowa).

Spacer przebiegać będzie ulicami Starego Miasta oraz Śródmieścia i potrwa około 2,5 godziny. Żydowski spacer herstoryczny jest częścią cyklu Herstorie Wielu Kultur. Oprowadza: Paula Krzykowska - studentka historii sztuki (KUL), przewodniczka w Państwowym Muzeum na Majdanku, współpracowniczka Fundacji HerStory.

Fundacja HerStory to organizacja pozarządowa działająca w zakresie edukacji herstorycznej, praw człowieka, wielokulturowości, antydyskryminacji, równości i różnorodności, upamiętnienia i odzyskiwania pamięci miejsca/osób oraz przeciwdziałania przemocy.