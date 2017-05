8. Przegląd Nowego Kina Francuskiego w Chatce Żaka

W programie przeglądu znalazły się filmy prezentowane na międzynarodowych festiwalach takich jak festiwal w Cannes czy Karlowych Varach, nominowane do Cezarów francuskiej Akademii Filmowej i nagrodzone przez Akademię. Zobaczymy m.in. nominowane do Złotej Palmy "Martwe wody", przezabawną komedię "Jutro będziemy szczęśliwi" czy nominowany do Cezarów dramat "Dzieciak". Przegląd będzie trwał od 12 do 29 maja. Wszystkie projekcje będą odbywały się o godz. 19.30.



Na otwarcie przeglądu, w piątek 12 maja, organizatorzy proponują wspomniany film "Martwe wody". Fabuła produkcji rozgrywa się w 1910 roku na pięknych plażach północnej Francji, gdzie nieoczekiwanie dochodzi do tajemniczych zaginięć turystów. Cieszący się uznaniem inspektorzy policji pojawiają się na miejscu, by zbadać okoliczności tajemniczych zdarzeń.



Z kolei w niedzielę, 14 maja, będzie miała miejsce projekcja "Czerwonego żółwia". To uniwersalna i poetycka opowieść o cyklach natury i biegu życia. Film skupia się na losach rozbitka, który podczas sztormu ratuje się na tropikalnej wyspie. Początkowo to odludne miejsce jawi mu się jako więzienie, z którego próbuje za wszelką cenę uciec. Jednak jego nastawienie zaczyna się zmieniać, kiedy odkrywa tajemnice wyspy.

KALENDARZ PROJEKCJI:



12 maja, godz.19:30 MARTWE WODY

14 maja, godz.19:30 CZERWONY ŻÓŁW

19 maja, godz.19:30 JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

22 maja, godz.19:30 ODYSEJA

24 maja, godz.19:30 MAMY2MAMY

25 maja, godz.19:30 FATIMA

27 maja, godz.19:30 TOUR DE FRANCE

28 maja, godz.19:30 WYPRAWA

29 maja, godz.19:30 DZIECIAK