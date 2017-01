Akademia Dokumentalna w Centrum Spotkania Kultur

Od 23 do 27 stycznia Centrum Spotkania Kultur (pl. Teatralny 1) zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i średnich wraz z wychowawcami i rodzicami do udziału w Akademii Dokumentalnej.

– To inspirujące spotkaniu z doskonałymi produkcjami dokumentalnymi oraz cykl warsztatów poruszających istotne dla świata i interesujące dla młodych ludzi tematy – zachęca Ewa Dados-Jabłońska, rzecznik CSK.

Program Akademii został stworzony we współpracy z twórcami jednego z trzech najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie Millennium Docs Against Gravity. To propozycja skierowana zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Prezentowane dokumenty poruszają tematy istotne dla młodego człowieka we współczesnym świecie. Projekcjom towarzyszą warsztaty.

Filmy będą wyświetlane w Sali Kinowej CSK (poziom -1) o godz. 12. Koszt biletu na jeden seans to 10 zł dla osób indywidualnych i 7 zł od osoby dla grup (5 osób i więcej). Karnet na cały cykl filmowy kosztuje 30 i 40 zł.

Będą poruszane tematy: Jak dobrze poczuć się samemu ze sobą, na czym polega poczucie wartości i w jaki sposób je budować? Dlaczego jedzenie jest ważne? Jak sposób naszego odżywiania wpływa na zdrowie planety?

Program projekcji

23 stycznia „Sonita”, reż. Rokhsareh Ghaem Maghami, Iran, Niemcy, Szwajcaria 2015, 91 min.

24 stycznia „Adoptowani”, reż. Gudrun F. Widlok, Rouven Rech, Niemcy, Ghana 2010, 90 min.

25 stycznia „Kumaré. Guru dla każdego”, reż. Vikram Gandhi USA, 2011, 84 min.

26 stycznia „Zjedz to!”, reż. Grant Baldwin, Kanada/ USA/ Wielka Brytania, 2014, 74 min.

27 stycznia „Ginący świat”, reż. Louie Psihoyos, USA, 2015, 95 min.