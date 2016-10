Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych: "Powiew luksusu"

W tym sezonie AZAF prezentowane są filmy z udziałem Cary'ego Granta. Nieżyjący już aktor jest archetypem filmowego amanta w najlepszym kinie gatunków (filmy obejmują lata 30’ – 60’ XX wieku). Cary, a właściwie Archibald Alec Leach, swoim brytyjskim akcentem, manierami, niepowtarzalnym wdziękiem i słynną autoironią uwiódł widzów z całego świata na kilka dekad.

"Powiem luksusu" to opowieść o wielkiej miłości, która połączyła przystojnego i powszechnie pożądanego magnata oraz piękną urzędniczkę, gdy wpadli na siebie na skraju bagnistego bajora. On był oczarowany jej nieco prowincjonalnym stylem, ją urzekło jego pełne dobroci zachowanie. Lecz kiedy przyszło do małżeństwa, okazało się, że mają odmienne punkty widzenia ona chciała ślubu, on wręcz przeciwnie.

Na wszystkie seanse wstęp wolny. Kuratorem cyklu jest dr hab. Rafał Szczerbakiewicz.