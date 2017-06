"Autor Widmo" i "Zupełnie Nowy Testament" - tydzień w Kinie Perła

W piątek, 30 czerwca wyświetlony zostanie film "Zanim noc nas nie rozdzieli". To rosyjska komedia wyreżyserowana przez Borisa Khlebnikova. Scenariusz został operty na autentycznych rozmowach - zarówno zabawnych jak i smutnych - podsłuchanych przez dziennikarkę Olgę Utkin w jednej z najdroższych i najbardziej szpanerskich moskiewskich restauracji.

1 lipca odbędzie się projekcja jednego z najgłośniejszych filmów w dorobku Romana Polańskiego. "Autor widmo" to historia tytułowego ghostwritera, który zostaje wynajęty do napisania pamiętników byłego premiera Wielkiej Brytanii. Zadanie okaże się śmiertelnie niebezpieczne. Polański zdobył za ten film Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w 2010 roku.

Na niedzielę zaplanowano z kolei pokaz belgijskiej komedii "Zupełnie Nowy Testament". W Brukseli Bóg spędza swój czas oglądając telewizję, dokuczając żonie oraz snując plany jak uprzykrzać ludziom życie. Pewnego dnia jego córka postanawia odnowić świat.

W środę, 5 lipca będzie można zobaczyć film "Jestem miłością" z Tildą Swinton i Flabio Parentim w rolach głównych. To przepiękny wizualnie, poruszający melodramat, będący hołdem dla kina Viscontiego, który stał się wielką niespodzianką i odkryciem festiwalu w Wenecji.



Czwartek z kolei przebiegnie pod znakiem kina dokuemntalnego. "Ostatnie tango" Germana Krala to historia miłości najsłynniejszej pary tanga argentyńskiego: Maríi Nieves Regi i Juana Carlos Copes.



Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. Seanse zaczynają się ok. godz. 21 w plenerze przy ul. Bernardyńskiej 15.

Program:

Piątek, 30 czerwca: "Zanim noc nas nie rozdzieli"

Sobota, 1 lipca: "Autor Widmo"

Niedziela, 2 lipca: "Zupełnie Nowy Testament"

Środa, 5 lipca: "Jestem miłością"

Czwartek, 6 lipca: "Ostatnie tango"