Chatka ważnego kina: Studenckie Konfrontacje Filmowe

To już 24 edycja ważnej dla kinomanów imprezy, bo ekran kina Studyjnego to czasami jedyna okazja, by upolować coś z kina autorskiego, pokazywanego na festiwalach, ważnego.

- Oczywiście, że mam swoich ludzi w Akademii Filmowej i było ustalone, że to "Klient" dostanie Oscara - żartuje Piotr Kotowski, szef kina Studyjnego ACK Chatka Żaka pytany jak to się stało, że program tegorocznych Studenckich Konfrontacji Filmowych znamy od kilkunastu dni a film otwarcia był nagrodzony kilka dni temu.

Chodzi o fabułę, którą nakręcił Asghar Farhadi. Ale kto zna "Rozstanie", "Przeszłość" czy "Co wiesz o Elly?" nie potrzebuje rekomendacji oscarowej.

Podobnie jak reklamy nie potrzebuje "W sieci", najnowszy obraz cieszącego się estymą Kim Ki-duka, "Nauczycielka" najnowszy film Jana Hrebejka czy nagrodzone na wrocławskim festiwalu „Ostatnie dni miasta”.

- Reżyser Tamer El Said nawiązuje do wydarzeń Arabskiej Wiosny ale głównie portretuje Kair. Na dodatek egipskiej kinematografii nie widzieliśmy od dziesiątków lat - mówi Kotowski, który w tym roku tak ułożył program, że ważny polski film zobaczymy w przyszły poniedziałek. 13 marca na SKF "Knives out" Przemysława Wojcieszka.

- To tak mocny, prawdziwy i budzący kontrowersje film o współczesnej Polsce, że zaprosiliśmy reżysera, by sam po projekcji porozmawiał z widzami - dodaje szef kina Studyjnego.

Drugi polski film w programie konfrontacji to "Komunia" Anny Zameckiej.

Wszystkie seanse w ACK Chatka Żaka przy ul. Radziszewskiego 16 będą się zaczynały o godz. 19.30.

Karnety są po 60 zł, bilety na seanse 12 i 10 zł.

Program i omówienia filmów na www.dziennikwschodni.pl