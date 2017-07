"Człowiek, który gapił się na kozy" i inne filmy w Kinie Perła

Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejny lipcowy weekend z plenerowym Kinem Perła. Od 7 do 13 lipca o godz. 21 przy ul. Bernardyńskiej 15 wyświetlone zostaną takie produkcje, jak Człowiek, który gapił się na kozy czy Ardeny.

Drugi lipcowy weekend z Kinem Perła rozpoczniemy filmem "Porwanie Michaela Houllebecqa". To francuski komediodramat, którego bohater, tytułowy Michael, zostaje uprowadzony przez trzech porywaczy-amatorów. Z całej sytuacji wynika szereg nieporozumień i komicznych wydarzeń.

Z kolei w sobotę będzie można obejrzeć belgijski dramat "Ardeny". Jest to historia dwóch braci, których poza kryminalną przeszłością i miłością do pięknej kobiety, różni wszystko. To mocne, bardzo realistyczne kino z wyrazistymi bohaterami i błyskotliwym scenariuszem.

Na niedzielę zaplanowano projekcję filmu "Człowiek, który gapił się na kozy". To satyra na politykę, przemoc i wojnę z elementami szpiegowskiego thrillera. Specyficzne kino, które z pewnością nie przypadnie do gustu każdemu, ale jeśli lubicie nietypowe konwencje, to warto dać tej produkcji szansę.

12 lipca wyświetlony zostanie szwedzki film "Pocałuj mnie". Mia i Frida poznają się na imprezie zaręczynowej swoich rodziców. Między nimi rodzi się silne, dramatyczne w skutkach uczucie.

Tydzień z Kinem Perła zakończy się w czwartek, 13 lipca, filmem "Plan Maggie" w reżyserii Rebecci Miller. Maggie jest nowoczesną dziewczyną z Nowego Jorku, która postanawia zajść w ciążę i znaleźć do tego celu najlepszego mężczyznę. W tym czasie zakochuje się w zupełnie innym i cały plan trzeba zrobić na nowo.

Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny.

Program:

Piątek, 7 lipca: "Porwanie Michaela Houllebecqua"

Sobota, 8 lipca: "Ardeny"

Niedziela, 9 lipca: "Człowiek, który gapił się na kozy"

Środa, 12 lipca: "Pocałuj mnie"

Czwartek, 13 lipca: "Plan Maggie"