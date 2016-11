DKF Benshi w listopadzie: "Po Gdyni"

Pierwsza projekcja odbędzie się we wtorek, 15 listopada. Zobaczymy "Kampera" w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jest to historia pary trzydziestolatków, którzy kiedyś byli zakochani w sobie do szaleństwa, a dziś muszą zdecydować, czy kolejny krok w życiu robią razem czy osobno.

"Zjednoczone stany miłości" Tomasza Wasilewskiego wyświetlone zostaną w poniedziałek, 28 listopada. Nagrodzony na festiwalu w Berlinie film przedstawia historie czterech pozornie szczęśliwych kobiet w różnym wieku, które łączy nieodparte pragnienie zmiany swojego życia.

Ostatnim filmem, który będzie można obejrzeć w tym miesiącu, jest najnowszy obraz Macieja Pieprzycy - "Jestem mordercą". Główny bohater filmu, Janusz Jasiński, jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Seans 29 listopada.

Wszystkie projekcje o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie. Bezpłatne wejściówki na seanse należy odbierać w kasie CK.